مركز الملك سلمان يشارك في اجتماع دولي حول آثار أزمة "كورونا" على المرأة العربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اجتماع طاولة مستديرة عن أبعاد جائحة "كورونا" وآثارها على المرأة في الدول العربية، الذي نظمته عن بُعد هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة اليابان لدى السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مديرة إدارة الدعم المجتمعي بالمركز الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان، أبرزت - خلال الاجتماع - دور السعودية ممثلة بالمركز في دعم المرأة والفتيات بمناطق الكوارث والنزاعات من خلال تنفيذ الكثير من البرامج، حيث نفذ المركز منذ تأسيسه 225 مشروعا في 49 منطقة حول العالم، شملت أكثر من 62,741,896 امرأة مستفيدة.



وأضافت أن المركز نفذ أيضا 235 مشروعا في 49 منطقة حول العالم شملت أكثر من 114,210,304 أطفال مستفيدين.

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وأوضحت الهبدان أن السعودية ممثلة بالمركز في ظل جائحة "كورونا" قامت بتقديم الكثير من المساعدات الإنسانية في دول مختلفة تضررت من هذا الوباء، ووصل حجم المساعدات الإنسانية لـ5 من الدول بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات حكومية.



وناقش الاجتماع عدة محاور وهي: سبل حماية المرأة في الدول العربية، والخدمات الصحية المقدمة لها، وتوفر المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية لسهولة دعم المرأة خلال أزمة "كورونا"، والتعاون بين المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المحلي مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات للمرأة في ظل جائحة "كورونا".