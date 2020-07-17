إصابة عشرات الفلسطينيين بتفريق الجيش الإسرائيلي لمسيرات في الضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



أصيب عشرات الفلسطينيين الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان نظمت في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية.



وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات من الجيش الإسرائيلي فرقت مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة عصيرة بمحافظة نابلس (شمالي الضفة).



وأوضح الشهود، أن مواطنين إثنين أصيبا بالرصاص المطاطي، تم نقلهما للعلاج في مستشفى "رفيديا" الحكومي بنابلس، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.



كما اندلعت مواجهات بين قوات من الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين خلال مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.



وقال منسق "لجان المقاومة الشعبية" في بلدة كفر قدوم مراد اشتيوي للأناضول، إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلية) استخدمت الرصاص المعدني والمطاطي، وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين".



وبين اشتيوي، أن عشرات المشاركين في المسيرة أصيبوا بحالات اختناق، وتم علاجهم ميدانيا.



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وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة على أراضي جبل "الجمجمة" القريب من بلدة حلحول.



وقال شهود عيان للأناضول، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات من الجيش الإسرائيلي، استخدمت خلالها الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وأشار الشهود، إلى أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا.



ومنذ عدة أسابيع يسعى مستوطنون يهود للسيطرة على جبل "الجمجمة" لبناء مستوطنة إسرائيلية جديدة.



وينظم الفلسطينيون، يوم الجمعة أسبوعيا، مسيرات مناهضة للاستيطان، في عدة قرى وبلدات أبرزها بلدة "كفر قدوم".



وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

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