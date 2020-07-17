قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث "الإنعاش الاقتصادي"

بروكسل/ الخليج 365

اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة، في بروكسل لمناقشة الميزانية المستقبلية حول خطة الإنعاش الاقتصادي، بعد الأضرار التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تصريح صحفي قبيل الاجتماع، إن الزعماء سيجتمعون لأول مرة وجها لوجه، منذ بداية جائحة كورونا، مشيرا أن مباحثات اليوم ستكون صعبة إلا أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق.

وأشار الى أن اجتماع اليوم لا يتعلق بالمال فقط ، وإنما حول مستقبل أوروبا والاتحاد الأوروبي.

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بدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "إننا اليوم على رأس قمة ذات نتائج هامة، في حال تصرفنا بشكل صحيح فسوف نتغلب على هذه الأزمة بقوة".وأما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي، فتوقعت أن تكون المفاوضات صعبة للغاية، وأنه لا يمكنها التكهن إذا كان بإمكانهم التوصل إلى نتيجة هذه المرة.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق حول خطة الإنعاش الاقتصادي، مشيرا أن الاتفاق سيحسن الهيكل الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للاتحاد.

ويعد هذا الاجتماع الأول لقادة الاتحاد الأوروبي، منذ ظهور فيروس كورونا في أوروبا، حيث من المقرر أن يستمر على مدار يومين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.