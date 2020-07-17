العراق.. لودريان يتعهد بتقديم مساعدات طبية لإقليم كردستان

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
تعهد وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الجمعة، بتقديم بلاده مساعدات طبية لإقليم كردستان شمالي العراق لمواجهة فيروس كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده لودريان مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في عاصمة الإقليم أربيل.
وقال لودريان، إن فرنسا "ستقدم مساعدات ومستلزمات طبية لإقليم كردستان في الأيام المقبلة" من دون تحديد ماهيتها وموعد تقديمها.
وأضاف لودريان أن "العراق وإقليم كردستان يمران بأوضاع استثنائية، ولهذا رأينا أن نكون متواجدين للاطلاع عليها".
وتسود مخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي، جراء المعدل المتسارع من إصابات كورونا.
وأشار لودريان إلى أن بلاده "تنفذ حاليا بالتعاون مع ألمانيا مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 15 مليون يورو في محافظة دهوك بالإقليم".
من جهة أخرى، أعاد الوزير الفرنسي التأكيد على ضرورة محاربة الإرهاب وتنظيم داعش"، مشيرا إلى أن بلاده "ستتعاون مع إقليم كردستان من أجل ذلك.
وفرنسا جزء من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقدم الإسناد والتدريب للقوات العراقية لملاحقة فلول "داعش".
بدوره أشاد بارزاني "بالدعم الفرنسي للعراق وإقليم الشمال، خاصة في ملف مكافحة الإرهاب".
وقال بارزاني، إن فرنسا "أدت دورا مهما في تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل، كما دعمتهما في محاربة الإرهاب".
وكان لودريان قد وصل بغداد الخميس، في إطار زيارة رسمية التقى خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وتركزت مباحثات الوزير الفرنسي على محاربة فلول "داعش" وتقديم العون للعراق في ظل جائحة كورونا التي تسببت بأزمة مالية في البلاد.
ومن المقرر أن يلتقي لودريان، لاحقاً، رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قبل أن يختم زيارته.
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