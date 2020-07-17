العراق.. مقتل 6 من "الحشد" بينهم قيادي بتفجير عبوة ناسفة

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

قُتل قيادي في "الحشد الشعبي" و5 عناصر، الجمعة، إثر تفجير عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق، وفق مصدر أمني.

وفي تصريح للأناضول، قال النقيب في شرطة صلاح الدين، سمير الشهابي، إن "تفجيرا لعبوة ناسفة في قضاء بيجي، أسفر عن مقتل مسؤول الحشد بمنطقة تل أبو جراد (قرب بيجي) الشيخ شعلان النمراوي، و5 عناصر آخرين".

وذكر الشهابي، أن قوة أمنية عراقية أخلت الجثث لدائرة الطب العدلي، وبدأت حملة تمشيط في المنطقة المحيطة بالحادث.

واتهم الضابط العراقي، مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء التفجير، في حين لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويتكون "الحشد الشعبي" من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال "داعش" بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني لقتال التنظيم الإرهابي في يونيو/ حزيران 2014.

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ومنذ مطلع العام الجاري، تزايدت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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