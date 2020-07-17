بعد غياب 4 أشهر.. صلاة الجمعة تعود لمساجد الكويت

محمد عبدالغفار/الخليج 365

عادت صلاة الجمعة، اليوم، لمساجد الكويت، بعد غياب دام أكثر من 4 أشهر، على خلفية اتخاذ تدابير وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في تعميم لكافة المحافظات، أن خطبة الجمعة ستكون بعنوان "فبذلك فليفرحوا"، ابتهاجا بعودة صلاة الجمعة إلى مساجد البلاد.

ووفق مراسل الخليج 365، أدى مئات الكويتيين صلاة الجمعة في المساجد، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، وتنظيم دخول وخروج المصلين من وإلى المساجد.

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وفي 13 مارس/آذار الماضي، قررت السلطات الكويتية، تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها البلاد آنذاك للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيما استأنفت المساجد الصلاة، في 10 يونيو/حزيران الماضي، باستثناء صلاة الجمعة التي اكتفت فيها ببث الخطبة من المسجد الكبير، واقتصار المصلين على العاملين فيه.

وحتى الخميس، سجلت الكويت إجمالا 57 ألفا و668 إصابة بفيروس كورونا، بينها 402 وفيات، و47 ألفا و548 حالة تعاف.

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