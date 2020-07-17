بلدية جنوب مكة تنفذ حملة على الباعة الجائلين وتصادر 185 كجم من البطيخ

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المُكثفة التي تقوم بها البلدية لمكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقَّاد، أن الفرق الرقابية تمكّنت من ضبط 185 كجم من فاكهة البطيخ بحوزة الباعة الجائلين المخالفين في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى مصادرتها و تسليمها لجميعة إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.

وأكَّد “وقَّاد” أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتاً إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد و الجوامع، والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين.