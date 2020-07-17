شرطة جدة تقبض على شخصين داخل استراحة تورطا بترويج الخمور

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على شخصين -سعودي وإثيوبي- داخل إحدى الاستراحات إثر تورطهما بحيازة وترويج المسكر. وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن المقبوض عليهما في العقدين الثالث والرابع من العمر، وضبط بحوزتهما 3452 قارورة مملوءة بالمادة المسكرة. وأضاف أنه قد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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