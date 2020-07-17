اخبار الخليج

تعليم عسير يضم عدد من المدارس لتطبيق مشروع الصفوف المبكرة

0 نشر
عسير 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أصدر مدير عام التعليم  بمنطقة عسير  صباح أمس قرارا إداريا بتطبيق مشروع الطفولة المبكرة في عدد من مدارس المنطقة اعتبارا من العام الدراسي المقبل  1441/ 1442هـ ووفقاً لحساب تعليم عسير في تويتر فقد تم  ضم إبتدائية عكاشة  صفوف عليا مع حمد الشغرود  ، ابتدائية النسيم صفوف عليا مع متوسطة مكة ، وعتاب بن أسيد صفوف عليا مع الحسن البصري.

وفيما يلي جدول لجميع  المدارس التي وردت في القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم عسير يضم عدد من المدارس لتطبيق مشروع الصفوف المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا