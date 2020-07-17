تعليم عسير يضم عدد من المدارس لتطبيق مشروع الصفوف المبكرة

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة عسير صباح أمس قرارا إداريا بتطبيق مشروع الطفولة المبكرة في عدد من مدارس المنطقة اعتبارا من العام الدراسي المقبل 1441/ 1442هـ ووفقاً لحساب تعليم عسير في تويتر فقد تم ضم إبتدائية عكاشة صفوف عليا مع حمد الشغرود ، ابتدائية النسيم صفوف عليا مع متوسطة مكة ، وعتاب بن أسيد صفوف عليا مع الحسن البصري.

وفيما يلي جدول لجميع المدارس التي وردت في القرار.