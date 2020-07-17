تعليم عسير يضم عدد من المدارس لتطبيق مشروع الصفوف المبكرة

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أصدر مدير عام التعليم بمنطقة عسير صباح أمس قرارا إداريا بتطبيق مشروع الطفولة المبكرة في عدد من مدارس المنطقة اعتبارا من العام الدراسي المقبل 1441/ 1442هـ ووفقاً لحساب تعليم عسير في تويتر فقد تم ضم إبتدائية عكاشة صفوف عليا مع حمد الشغرود ، ابتدائية النسيم صفوف عليا مع متوسطة مكة ، وعتاب بن أسيد صفوف عليا مع الحسن البصري.
وفيما يلي جدول لجميع المدارس التي وردت في القرار.
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