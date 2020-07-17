شكرا لقرائتكم خبر عن «لتبقى»: نصائح مهمة يجب معرفتها قبل شراء «المكيف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت “الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة”، (لتبقى) نصائح مهمة بشأن اختيار المكيف المراد شراؤه، وكيفية استخدامه بالشكل الصحيح.

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وأكدت “لتبقي” في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “تويتر”، على ضرورة حساب مساحة المكان المراد تركيب المكيف به، واختيار سعة المكيف التى تتوافق مع هذه المساحة.

ونصحت الحملة، باختيار المكيف الذى يكون على المستوى الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة، ثم الاستعانة بتطبيق “تأكد” لمعرفة مدى صحة البطاقة.

كما نصحت بإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل المكيف، مع تثبيت درجة حرارة المكيف على 24، ثم إغلاق المكيف في حال مغادرة المكان، مع الاهتمام بتنظيف فتلر المكيف كل أسبوعين.