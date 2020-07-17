شكرا لقرائتكم خبر عن ما المدة المسموحة لتجديد الإقامة قبل إصدار الغرامة؟.. «الجوازات» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المديرية العامة للجوازات أن عدم تجديد هوية مقيم يعرض صاحبها للعقوبات.
وأوضحت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” حول المدة المسموحة لتجديد الإقامة قبل إصدار غرامة التأخير ، إن الغرامة تطبق بعد انتهاء هوية مقيم بثلاثة أيام، وفي المرة الأولى تكون الغرامة 500 ريال.
وتابعت الجوازات أنه في المرة الثانية تكون الغرامة 1000 ريال ، وفى المرة الثالثة يكون الإبعاد.
وأشارت الجوازات إلى أن تجديد هوية مقيم تكون بالخطوات التالية:-
- الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية السعودية
- الضغط على إيقونة تجديد اقامة .
- تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب المرفق على الموقع والتأكد من صحتها .
- ومن ثم يقوم الوافد بتسديد مصروفات بواسطة طريق البنك.
- وأخيرا الرجوع مرة أخرى للدخول على موقع وزارة الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر ما المدة المسموحة لتجديد الإقامة قبل إصدار الغرامة؟.. «الجوازات» توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.