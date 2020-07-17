شكرا لقرائتكم خبر عن ما المدة المسموحة لتجديد الإقامة قبل إصدار الغرامة؟.. «الجوازات» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أن عدم تجديد هوية مقيم يعرض صاحبها للعقوبات.

وأوضحت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” حول المدة المسموحة لتجديد الإقامة قبل إصدار غرامة التأخير ، إن الغرامة تطبق بعد انتهاء هوية مقيم بثلاثة أيام، وفي المرة الأولى تكون الغرامة 500 ريال.

Advertisements

وتابعت الجوازات أنه في المرة الثانية تكون الغرامة 1000 ريال ، وفى المرة الثالثة يكون الإبعاد.

وأشارت الجوازات إلى أن تجديد هوية مقيم تكون بالخطوات التالية:-