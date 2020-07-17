شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة نحر 4 فتيات وشنق أخيهن بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف التقرير الأول الصادر عن “الطب الشرعي” في جريمة نحر أربعة فتيات وشنق أخيهن في الأحساء، تفاصيل جديدة عن الواقعة التي هزَّت المملكة.

وأفاد تقرير الطب الشرعي، بأنه “لم يلاحظ أي آثار ضرب جسيمة على أجساد الضحايا، وكانت الدماء في موقع واحد على سطح المنزل”، بحسب موقع “العربية.نت”.

وأوضح التقرير أن دلائل وجود الدماء في مكان واحدٍ “تشير إلى عدم نقل الجثث من موقع إلى آخر، كما كانت الجثث متقاربة في مؤشر على عدم محاولة أي من الضحايا النجاة من الموقع”.

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تفاصيل الواقعة

وكانت الجهات الأمنية المختصة في المنطقة الشرقية فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة البشعة التي هزت قرية الشعبة بمحافظة الأحساء، والتي راح ضحيتها 5 من أبنائها قتلوا غدرا في منزلهم.

وكشف خال الضحايا، أن الجريمة وقعت أثناء ذهاب والد ووالدة الضحايا برفقة أطفالهم الخمسة الصغار لمتابعة منزلهم الجديد وما يحتاج من أدوات تكميلية حتى ينتقلون إليه في حي الصفا بمحافظة الأحساء، وفقًا لصحيفة “عكاظ”.

وأضاف: أنه “عند عودة الوالدين إلى منازلهم مع أذان المغرب وعند طرقهم للباب، لم يتم فتح الباب وكان مقفلًا من الداخل والبيت ليس منفردًا ولكن داخل شقق وبعد محاولات قام الأب بفتح الباب ليجد الفاجعة أمامه خمسة من أبنائه مقتولين”.