ثلاث خدمات طبية مستحدثة لمنتسبي «الداخلية» وأسرهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: «محمد علاء»

استحدثت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ثلاث خدمات طبية للمنتسبين وأسرهم بهدف تعزيز السلامة والوقاية والتوعية الصحية ضمن إجراءات وتدابير احترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وتتمثل الخدمات المستحدثة في «العيادة المنزلية» و«التطبب عن بعد» و«توصيل الأدوية للمنزل» تسهيلاً على منتسبي الوزارة وأسرهم بحيث يحصلوا على الخدمات الطبية بصورة فاعلة دون الحاجة لزيارة العيادات.

وتُمَكِن خدمتا العيادة المنزلية والتطبب عن بعد، من استشارة الطبيب عبر تقنيات التواصل، وعند الحاجة يمكن ترتيب زيارة للمنزل والقيام بالإجراءات الطبية وتقديم الخدمة هناك.

وقامت الإدارة بتنظيم لوجستي من خلال فريق متخصص لتوصيل الأدوية العلاجية والتي يتقرر صرفها وغيرها إلى المنتسبين حتى منازلهم دون الحاجة لزيارة المراكز العلاجية وذلك بصورة سريعة وآمنه وتوفر المشقة والتنقل وتخفف من الاختلاط.

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الرعاية المنزلية

تهدف إلى تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمرضى في منازلهم لمن تنطبق عليهم مواصفات الرعاية المنزلية ومتابعة الحالة الصحية للمرضي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وقد تم تقديم الخدمات العلاجية لجميع الحالات الواردة بنسبة 100% ويمكن الوصول إلى الخدمة: من خلال الاتصال على هاتف رقم 800664.

التطبب عن بُعد

تتيح هذه الخدمة لمنتسبي الوزارة أخذ استشارة طبية عن بُعد عن طريق التواصل مع الطبيب بالصوت دون الحاجة لزيارة إدارة الخدمات الطبية، وتوفر الخدمة استشارات طبية من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 7 مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت، من قبل مجموعة من الأطباء والأخصائيين الاستشاريين المتخصصين، وتشمل الاستشارة الطبية المبدئية للحالات غير الطارئة، والمتابعة مع الأطباء المختصين كما يمكن من خلالها للطبيب طلب إجراء الفحوص المخبرية والأشعة، وإصدار الوصفات الطبية إلكترونياً، وتم التعامل مع ما يقارب 350 حالة خلال الفترة من 30 مارس الماضي حتى 14 يوليو الجاري.

توصيل الأدوية

وتهدف هذه الخدمة إلى توصيل الأدوية لمنازل المرضى من منتسبي الوزارة في جميع إمارات الدولة، ويتم توفير الخدمة من قبل طاقم صيدلاني متخصص، وتمت الاستجابة لجميع الطلبات الواردة في الوقت المحدد بسبة 100% ويمكن الوصول إلى الخدمة: من خلال الاتصال على هاتف رقم 800664.