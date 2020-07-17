شرطة عجمان تحتفل بعودة موظفيها لمقار عملهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت شرطة عجمان بعودة الموظفين إلى مقار عملهم، وقال المقدم عبد الله علي علوان، نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان، إن القيادة العامة لشرطة عجمان نظَّمت حفل استقبال لموظفيها؛ للترحيب بعودتهم إلى مقر العمل، بعد تجربة ناجحة للعمل عن بُعد منذ بداية أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

ودعا عبد الله علوان، موظفي شرطة عجمان إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الجهات والهيئات الصحية في الدولة، وتنفيذ التدابير الكافية التي تضمن سلامتهم وحمايتهم من الإصابة بالعدوى؛ لدعم استمرارية الأعمال بمرونة وانسيابية، متمنياً السلامة للجميـع.

ورحب موظفو قسم الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة للشرطة مع بداية الصباح بالضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين أثناء دخولهم من البوابة الرئيسية للقيادة، إضافة إلى توزيع الحلويات على الموظفين في مكاتبهم مرفقة بها عبارة «سعداء بعودتكم العودة للعمل.. لاتعني ترك الحذر»، كما تم توجيه النصائح والإرشادات بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامتهم وسلامة الآخرين من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

كما وزَّعت إدارة المرور والدوريات الحلويات على الموظفين العائدين لمقر عملهم، مع تأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المكاتب لاستقبال المتعاملين وفق التدابير الوقائية.

كذلك وزَّعَ موظفو مراكز الشرطة الشاملة ومنها مركز شرطـة مشيـرف الشامـل، المعقمات والحلويات على الموظفين.