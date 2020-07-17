نادي الحمرية ينظم دورة في الرياضات البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد لاعبو نادي الحمرية والأطفال المشاركون في ملتقى الحمرية الصيفي السادس والعشرين الافتراضي محاضرة ودورة تدريبية في الرياضات البحرية، في إطار ما يوليه نادي الحمرية من اهتمام كبير بالأنشطة البحرية.

وقدم المدرب سعد سعود المتخصص والمدرب في الأنشطة البحرية المحاضرة من خلال منصة التواصل المرئي زووم، وأكد أن الرياضيات المائية هي أنشطة تنافسية، كما أنها أنشطة ترويحية تمتع ممارسيها، وتكسبهم روح التعاون والتآلف، وتساعد الفرد على تحقيق ذاته، وتحسن صحته في الارتقاء بكافة نواحي الفرد، سواء كانت نفسية أو عقلية أو اجتماعية أو بدنية.

وعرف الرياضات المائية بأنها مجموعة من الأنشطة التي تستغل الوسط المائي أثناء ممارستها، وتختلف في شكل أدائها أو أدواتها أو مكان ممارستها.

وخصص المحاضر محاور الورشة في ستة محاور بهدف إفادة المشاركين، وهي في نبذة شاملة عن الرياضات المائية وماهية الرياضات المائية، وأنواع الرياضات المائية، وتقسيمات الرياضات المائية، والتقسيمات المختلفة لكافة الرياضات المائية.

وأشار حميد حسن الشامسي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية في نادي الحمرية إلى أهمية محاضرة الأنشطة البحرية بهدف إكساب اللاعبين والمشاركين الثقافة الرياضة الخاصة بممارسة تلك الرياضية، والتي يوليها نادي الحمرية الأهمية في سياق رؤيته وأهدافه واهتمامه الواسع والعريض بتلك الرياضة، وما يحققه من بطولات دولية ومحلية في المحال البحري.