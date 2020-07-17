اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول الصحي تبدأ زياراتها للأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول الصحي للعودة إلى التدريبات زياراتها للأندية في إطار حرصها على المتابعة الميدانية، والتأكد من التزام الأندية بمعايير السلامة والشروط الواجب اتباعها خلال التدريبات.

وضم الوفد الذي زار ناديي الوصل والنصر الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس اللجنة رئيس لجنة الطب الرياضي، والدكتور أحمد إبراهيم عضو لجنة الطب الرياضي، ومحمد النقبي من إدارة المسابقات، ومبخوت الهاجري من رابطة دوري المحترفين الإماراتية أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

وأكد الدكتور مصطفى الهاشمي أن زيارات متابعة تنفيذ البروتوكول هدفها الأول التدقيق على كافة الأمور الاحترازية والوقائية؛ نظراً للوضع الصحي الراهن وأهمية وجود لوحات ولافتات التوعية حول أهمية التطهير والتعقيم الشخصي في كافة أرجاء أماكن التدريب، إضافة الى العلامات الاسترشادية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتوافر المعقمات والكمامات والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب أهمية إجراء فحص درجة الحرارة عند دخول النادي، والتأكيد على التعقيم المستمر لكافة المرافق، ووجود أكثر من ممر لدخول وخروج اللاعبين، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة.

وأضاف الهاشمي: الهدف الثاني للزيارات الميدانية الرد على تساؤلات واستفسارات الأندية فيما يخص بعض البنود التي حرصوا على مناقشتها معنا ما يمثل الوعي والمسؤولية التي من قبل مسؤولي الأندية وحرصهم على تطبيق البروتوكول على أكمل وجه، إضافة إلى الجهود والاستعدادات الكبرى التي تقوم بها الأندية؛ لعودة النشاط والحياة إلى الملاعب والتي يستحقون عليها الثناء والإشادة.