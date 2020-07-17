شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أحمد يجدد قيادته لكرة النجف العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة الإدارية لنادي النجف العراقي، عن تجديد تعاقدها مع مدرب فريقها الكروي الأول حسن أحمد لموسم إضافي.
وكان المدرب حسن أحمد الذي حقق نجاحات جيدة مع الكثير من الفرق التي أشرف على تدريبها ومنها فريق النفط، قد قاد فريق النجف في الموسم الماضي الذي ألغي؛ بسبب جائحة «كورونا».
جدير بالذكر أن معظم فرق الدوري العراقي جددت تعاقداتها مع مدربيها الذين قادوها في الموسم الماضي؛ لأن الموسم المذكور لم يشهد خوض الفرق مباريات كثيرة؛ بسبب توقف الدوري العراقي؛ نتيجة لانطلاق التظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ومن ثم جاءت جائحة «كورونا» لتوقف الدوري العراقي ثم تلغيه بشكل نهائي بعد تأجيلات عديدة.
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