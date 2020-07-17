منافسات مثيرة في بطولة آسيا للشطرنج لكبار السن أونلاين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، تتواصل منافسات بطولة آسيا الفردية لكبار السن رجال وسيدات فوق 50 و 65 عاماً بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة من 25 دولة آسيوية وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 21 من الشهر الجاري.

وأكد الخبير العالمي الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للعبة ورئيس حكام البطولة، أن البطولة تقام عبر الإنترنت من خلال موقع تشيس دوت كوم، وذلك بسبب ظروف جائحة كورون وأنه تتم مراقبة اللاعبين المشاركين من خلال إلزام اللاعبين بتفعيل تطبيق زووم الذي يقوم بتشغيل كاميرا الحاسوب اللاب توب أو الهاتف الذكي لإظهار بث مرئي مباشر للاعبين خلال المسابقات وذلك لضمان نزاهة المنافسات وتجنب أي حالات غش قد تؤدي إلى استبعاد اللاعب من البطولة مع توقيع عقوبات بحقه من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة.

وتقام مسابقات تمهيدية على مستوى كل منطقة من المناطق السبعة المكونة للاتحاد الآسيوي من خلال 7 جولات بواقع كل يوم مسابقة لمنطقة واحدة ثم يتأهل الثلاثة الأوائل من كل مسابقة من المسابقات السبع إلى المرحلة النهائية التي تقام من 9 جولات وفقاً للنظام السويسري يومي 20 و21 من شهر يوليو الجاري.

وفي بطولة المنطقة الآسيوية الأولى التي تضم 12 دولة عربية إلى جانب إيران، فقد شهدت المنافسات تألقاً عربياً لافتاً حيث تأهل السوري عزت البابا إلى المسابقة النهائية بعد فوزه المستحق ببطولة فوق 65 سنة برصيد 5 نقاط، وفي بطولة فوق 50 سنة تأهل إلى النهائي كل من الأردني مروان عبودي 6 نقاط والعراقي محمد علي الكناني 5 نقاط بعد حصولهما على المركزين الثاني والثالث في البطولة.

وفي بطولة المنطقة الآسيوية الثالثة التي تضم 17 دولة في شرق القارة الصفراء فقد حصدت الفلبين المراكز الثلاثة الأولى بفضل تألق الثلاثي ريكاردو جوزمان ورودي إيبانيز وروجيليو أنطونيو برصيد 6 نقاط لكل منهم ليتأهل الثلاثة إلى نهائي البطولة.