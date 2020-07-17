شكرا لقرائتكم خبر عن بيع نحو مليون نسخة من كتاب ابنة شقيق ترامب في اليوم الأول من صدوره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بِيع أكثر من 950 ألف نسخة من كتاب جديد عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتبته ابنة شقيقه في اليوم الأول من طرحه في أسواق الولايات المتحدة.

ويقدم كتاب «تو ماتش أند نيفر إناف» (أكثر مما ينبغي وغير كافٍ أبداً: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟) الذي ستنشر نسخته الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول، دونالد ترامب على أنه مريض بالكذب وشخصية نرجسية.

وتتّهم مؤلفة الكتاب ماري ترامب، وهي طبيبة نفسية، الرئيس الأمريكي بأنه ساهم في إضعاف والدها فريد ترامب جونيور شقيق دونالد ترامب.

وتوفي فريد، وهو الشقيق الأكبر لدونالد ترامب، في العام 1981 عندما كان يبلغ 42 عاماً بعد تعرضه لنوبة قلبية ربطتها عائلته بإدمانه الكحول منذ عشر سنوات.

وكان فريد جونيور يعيش تحت ضغوط أسرته التي دفعته للعمل مع والده في تطوير العقارات، في حين كان يطمح إلى أن يصبح طياراً.

ويعد الكتاب أول وصف غير مؤاتٍ بالنسبة للرئيس من قبل شخص من عائلته.

وبيعت النسخ الـ950 ألفاً في يوم واحد، بما فيها الطلبات المسبقة، بالإضافة إلى الإصدارات الصوتية والرقمية، وهو رقم قياسي لدار النشر «سايمون أند شوستر»، وفق ما أعلنت الدار في بيان الأربعاء.

ووصف البيت الأبيض الكتاب بأنه «مملوء بالأكاذيب» تغذيه «مزاعم» لا أساس لها.

ويذكر أن روبرت ترامب، شقيق آخر للرئيس، لجأ إلى القانون لمنع نشر الكتاب، لكن دون جدوى.

وطلبت الدار طبع نسخ إضافية، ما سيجعل عدد النسخ المطبوعة 1,15 مليون للسوق الأمريكية وحدها.

ويتصدّر الكتاب قائمة مبيعات موقع «أمازون» في كندا وأستراليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيع نحو مليون نسخة من كتاب ابنة شقيق ترامب في اليوم الأول من صدوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.