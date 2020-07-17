شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يأمر بإجراء تدريبات عسكرية مفاجئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء تدريبات عسكرية لم تكن مقررة مسبقاً يشارك فيها 150 ألف عنصر ومئات الطائرات والسفن لضمان «أمن روسيا في جنوب غرب» البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجمعة.
وأفاد وزير الدفاع سيرغي شويغو في بيان، أنه «تماشياً مع قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية تجري تدريبات مفاجئة من قبل القوات في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية».
ويشارك نحو 150 ألف عنصر بينهم قوات الإنزال الجوي ومشاة البحرية للأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ في التدريبات.
كما تضم أكثر من 400 طائرة وأكثر من مئة سفينة وستجري في البحر الأسود وبحر قزوين وغيرهما.
وأفادت وزارة الدفاع أن التدريبات تهدف لاختبار جهوزية الجيش الروسي؛ لضمان «الأمن في جنوب غرب روسيا؛ حيث لا يزال الإرهاب يشكّل تهديداً خطراً» والتحضير لمناورات «القوقاز-2020» العسكرية.
وأشرف بوتين (67 عاماً) في وقت سابق هذا الشهر على عملية تصويت أفضت إلى تعديل دستوري يتيح له تولي الرئاسة لولايتين قادمتين مدة كل منهما ست سنوات بعد انقضاء ولايته الحالية في 2024.
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