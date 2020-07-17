شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة. والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الولايات المتحدة، مساء الخميس، أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أن الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في العالم سجلت خلال 24 ساعة 68,428 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 974 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم إلى 138,201 شخص من أصل 3,560,364 مصاباً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.