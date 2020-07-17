إدارة ترامب تبحث حظر سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني لأمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع، أمس الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث فرض حظر سفر على جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة في مقترح وصفته الصين بأنه عبثي.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: إن مسؤولين كباراً يناقشون الأمر شرعوا في تداول مسودة لأمر رئاسي محتمل؛ لكن المشاورات ما زالت في مرحلة مبكرة، ولم يتم رفع الأمر إلى الرئيس ترامب بعد.

كانت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من تحدث عن هذه المناقشات.

وتركز المناقشات على منع إصدار التأشيرات لأكثر من 90 مليون صيني فيما ستكون أكثر الإجراءات صرامة التي تتخذها واشنطن في إطار خلاف آخذ في التعمق مع بكين، وصفه البعض بأنه حرب باردة جديدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ للصحفيين، الجمعة، لدى سؤالها عن إمكانية فرض مثل هذا الحظر على سفر صينيين، إن تنفيذ ذلك سيعني أن الولايات المتحدة تختار الوقوف ضد 1.4 مليار نسمة في إشارة لعدد سكان الصين.

وأضافت: «هذا ضد التوجه العام في القرن الحادي والعشرين وسيكون شديد العبثية»؛ لكنها أشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يوضحوا بعد إن كانت التقارير التي تتحدث عن حظر محتمل على السفر صحيحة.

ولم يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى حد تأكيد أن الأمر محل بحث؛ لكنه قال: «نعمل، بتوجيه من الرئيس، للتوصل إلى كيفية التفكير بشأن صد الحزب الشيوعي الصيني».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني للصحفيين «نبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالصين».