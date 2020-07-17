«إسرائيل» تعيد فرض قيود لمكافحة كوفيد-19

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الحكومة «الإسرائيلية» الجمعة اتخاذ تدابير جديدة «لتفادي حجر منزلي عام» بسبب تزايد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، تقضي بإغلاق بعض المواقع العامة في عطلات نهاية الأسبوع.

وأفاد بيان مشترك صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الصحة بأنه سيتم إغلاق «المتاجر والمراكز التجارية وصالونات تصفيف الشعر ومعاهد التجميل والمكتبات وحدائق الحيوانات والمتاحف وأحواض السباحة والمواقع السياحية والترامواي» اعتباراً من مساء الجمعة إلى صباح الأحد كل أسبوع حتى إشعار آخر.

إلا أنه سيتم إغلاق الصالات الرياضية طوال الأسبوع بينما لن يسمح للمطاعم إلا بتقديم خدمات التوصيل إلى المنازل أو تسليم الوجبات الجاهزة في أيام الأسبوع العادية.

ولا ينص البيان على أي قيود على حركة الأشخاص الذين لا يتحتم عليهم لزوم منازلهم، غير أن الشواطئ ستغلق في كل نهاية أسبوع اعتباراً من 24 تموز/ يوليو.

كما لن يسمح اعتباراً من الجمعة بعقد تجمعات تفوق عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة وعشرين شخصاً في الهواء الطلق، باستثناء أماكن العمل وضمن العائلات، بحسب ما أوضح البيان.

وحذر النص بأن «أي مخالفة لهذه القيود ستعتبر بمثابة جرم».

وأضاف أنه تم اتخاذ هذه التدابير «لتفادي إغلاق عام بسبب الزيادة الكبيرة في معدل الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد».

وبعدما حصدت الحكومة «الإسرائيلية» إشادات لتعاملها مع وباء كوفيد-19 في بداية ظهوره، تواجه الآن انتقادات في ظل الزيادة المطردة في الإصابات بعد رفع تدابير الحجر.

وسجلت «إسرائيل» رسمياً 46059 إصابة و384 وفاة جراء كوفيد-19.