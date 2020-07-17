السيسي لرئيس جنوب أفريقيا: نرفض أي إجراءات تضر بحقوق مصر في مياه النيل

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاتصال التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين.

وأكد السيسي مجددا خلال الاتصال على "ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر".

وأوضح أن "هناك ضرورة لبلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد".

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كما أشار إلى "رفضه الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل".

من جانبه؛ أشاد الرئيس رامافوزا بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ما يعكس الإرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول إلى حل الأزمة.

وقد تم التوافق علي استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية.