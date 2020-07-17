وذكرت وسائل إعلان تونسية أنه قد تم تحديد الآجال إلى يوم الأربعاء 22 يوليو/ تموز المقبل.
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وجاء في بيان، تلقت مراسلة "سبوتنيك" نسخة منه: "اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر له أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة".
جاء ذلك بعد أن تقدم عدد من النواب التونسيين والكتل البرلمانية لائحة موقعة من 105 نواب تونسيين، إلى مكتب ضبط مجلس نواب الشعب، طالبوا فيها بسحب الثقة من الفخفاخ.
ومثلت اللائحة الموقعة كلا من كتل "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" وعدد من النواب المستقلين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يطالب الأحزاب بتقديم ترشيحاتها لاختيار خليفة الفخفاخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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