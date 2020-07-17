البرلمان الأوروبي يحذر من أزمة إنسانية محتملة في الشمال السوري

أمستردام - سبوتنيك. وقال ساسولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، خلال اجتماعات المجلس الأوروبي: "موقف الاتحاد الأوروبي واضح حول الوضع في شمال سوريا، ونحن حذرنا أنه سيكون هناك أزمة إنسانية كبيرة".

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وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي: "فالوضع يبقى صعبا جدا في شمال سوريا".

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شهدت محاور ريف إدلب الجنوبية والغربية مؤخرا سلسلة من الغارات الجوية تركزت على مواقع ومقرات وآليات تابعة للمجموعات الإرهابية المسلحة، كانت طائرات الاستطلاع الروسية قد حددتها ضمن بنك أهداف في وقت سابق.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن الطيران الحربي السوري نفذ 8 غارات جوية مركزة استهدفت مقرات مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في محاور بلدات البارة وبنين ومحيط مدينة أريحا في ريف إدلب، ومناطق سيطرة مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جماعة الألبان" على أطراف تلال كباني في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، تزامنا مع رميات مدفعية وصاروخية باتجاه جبل الزاوية والأربعين في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المركز الروسي للمصالحة أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن استهداف إرهابي بعبوة لعربة عسكرية روسية خلال دورية مشتركة مع الجيش التركي في سوريا.