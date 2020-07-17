حوار خاص مع نخبة من أعضاء مجلس الشعب السوري... فيديو

وتناول الحوار الدور الهام والمفصلي الذي يلعبه مجلس الشعب السوري في سن القوانين التشريعية، ومراقبة القرارات المتخذة من قبل الحكومة، ومحاسبة الوزارات المقصرة، كما ناقشنا الثغرات التي يجب العمل على سدها تحت قبة المجلس، وكيفية تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

يذكر ان الانتخابات التشريعية كانت مقررة في 13 نيسان/ابريل الماضي وتم تأجيلها الى هذا الموعد ضمن إجراءات التصدي لوباء كورونا التي ضربت العالم.

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© Sputnik . Zain Al Abiden Shiban

ويتبع انتخابات مجلس الشعب تشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية التي تم إعفاء رئيسها عماد خميس، وتكليف وزير الموارد المائية حسين عرنوس، بتسيير أعمالها إلى جانب مهامه إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأُجريت الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2016 عندما لم تكن للحكومة السورية سيطرة على مناطق شاسعة في درعا ودمشق وضواحي حلب.

أجرت الحوار: نغم كباس