وتناول الحوار الدور الهام والمفصلي الذي يلعبه مجلس الشعب السوري في سن القوانين التشريعية، ومراقبة القرارات المتخذة من قبل الحكومة، ومحاسبة الوزارات المقصرة، كما ناقشنا الثغرات التي يجب العمل على سدها تحت قبة المجلس، وكيفية تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
يذكر ان الانتخابات التشريعية كانت مقررة في 13 نيسان/ابريل الماضي وتم تأجيلها الى هذا الموعد ضمن إجراءات التصدي لوباء كورونا التي ضربت العالم.
© Sputnik . Zain Al Abiden Shiban
وأُجريت الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2016 عندما لم تكن للحكومة السورية سيطرة على مناطق شاسعة في درعا ودمشق وضواحي حلب.
أجرت الحوار: نغم كباس
كانت هذه تفاصيل خبر حوار خاص مع نخبة من أعضاء مجلس الشعب السوري... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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