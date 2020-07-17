وقالت وكالة "سانا" السورية للأنباء، نقلا عن مصادر: إن "تنظيم قسد والقوات الأمريكية فرضوا حظراً كاملاً للتجوال في تلك القرى وأغلقت جميع الأسواق والمحال التجارية والأفران، مبينة أن أهالي قرية الجرذي خرجوا بمظاهرات بعد إصابة أحد الأشخاص برصاص التنظيم وقطعوا الطرقات بالحجارة والإطارات المشتعلة".
وبحسب الوكالة، فقد خرج أهالي منطقة الجزيرة السورية الذين ضاقوا ذرعاً بممارسات تنظيم "قسد" والقوات الأمريكية على مدار الأسابيع الماضية بمظاهرات احتجاجية شملت العديد من البلدات والقرى في أرياف الحسكة ودير الزور، مطالبين بخروجهم من مناطقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعات "قسد" تختطف عددا من المدنيين في قرى ريف دير الزور شرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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