واستبعد الحاج في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، الأمر بشكل كبير ووصف الأمر بأنه "مناورة سياسية من مارتن غريفيث في سبيل أن تسير التسوية السياسية كما يريدها على اعتبار أن هناك مؤشرات أنها في مرحلتها الأخيرة ولذلك لن تتغير الأمور كثيرا".
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وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قد دعا إلى إجراء تحقيق نزيه في ضربات جوية أودت بحياة 11 مدنيا على الأقل في محافظة الجوف، قائلا إن تجدد العنف يعقد الجهود التي تقودها المنظمة الدولية لإنهاء الحرب الدائرة منذ 5 سنوات.
وقال غريفيث في تغريدة على تويتر "نستنكر الضربات الجوية أمس في الجوف... ينبغي إجراء تحقيق شامل ويتسم بالشفافية" واصفا الهجمات على المدنيين بأنها بغيضة.
وفي السياق، صرح التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الذي يقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بأنه يحقق في تقارير بشأن مقتل مدنيين بهجوم الأربعاء الماضي في منطقة حجة قبل أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: مطالبات غريفيث بإجراء تحقيقات في اليمن مناورة سياسية لن تغير شيئا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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