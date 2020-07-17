© REUTERS / ADNAN ABIDI
وأفادت الصحيفة بأن الاتفاقية الاستراتيجية ستتيح لإيران شريان الحياة لاقتصادها المنهار، وتتحايل من خلالها على العقوبات الأمريكية، فيما ستحظى الصين بحضور استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، وتعزز مكانتها كقوة اقتصادية، مقابل تعرض الولايات المتحدة لضربة شديدة لموقفها في المنطقة، وهي اتفاقية بالنسبة لإسرائيل، مدعاة للقلق.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه رغم عدم توقيع الاتفاقية الثنائية، حتى الآن، فإنه تمثل بارقة أمل للإدارة الإيرانية للخروج من عنق الزجاجة، ولتحسين الاقتصاد الإيراني المتراجع بسبب فرض عقوبات أمريكية قاصمة على طهران.
ورجحت الصحيفة إرجاء التوقيع على الاتفاقية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإمكانية تغيير الرئيس الحالي، دونالد ترامب.
ويشار إلى أنه من المحتمل توقيع اتفاقية إيرانية صينية، في الوقت القريب، تمتد لربع قرن، وتبلغ الاستثمارات الصينية فيها 400 مليار دولار، وتشمل قطاعات عسكرية واقتصادية وبنى تحتية حيوية في إيران.
ومقترح الشراكة طرحه الزعيم الصيني شي جين بينغ، لأول مرة، خلال زيارة لإيران، عام 2016، وأفاد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن حكومته قبلت المقترح، في يونيو/حزيران الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط قلق إسرائيلي… "استراتيجية جديدة" قد تغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.