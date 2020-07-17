شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعين مراقبات فى الأقسام النسائية بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعنى بالمرأة كما تعنى بالرجل.وفق عكاظ.

وقال وزير الشؤون الإسلامية عبر حسابه في «تويتر» اليوم: «من أجل هذا حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصليات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائى وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة والتى تشرف عليها الوزارة».

ومن جهة أخرى كان الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز قد وجه فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، وفق"عكاظ".

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وأكد أل الشيخ، على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد في تعميم لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، على تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.