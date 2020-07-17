شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. النيابة تستدعي 5 مشاهير بالسوشيال ميديا للاشتباه بعمليات غسل أموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النيابة العامة في دولة الكويت، استدعاء الأحد المقبل، 5 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا، خلال الشهر الجاري، للاشتباه في تورطهم بعمليات غسل أموال.

وبحسب مصادر لصحيفة القبس الكويتية، إلى وجود صلات تجمع مشاهير السوشيال ميديا بوسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية وآسيوية، كما يجري البحث والتحري عن مجموعة من المشاهير الذين يشاركون في غسل الأموال عبر إعلانات وأعمال أخرى داخل البلاد.

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ولفتت المصادر إلى أن جهاز أمن الدولة في الكويت، نجح في كشف خيوط هذه الجرائم، ويعكف منذ فترة على مراقبة أعمال بعض مشاهير السوشيال ميديا الذين تحوم حولهم الشبهات.

وأضافت القبس، أن تعليمات مشددة صدرت عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح للأجهزة الأمنية، بإحالة أي شخص تحوم حوله الشبهات، سواء في غسل الأموال أو أي جرائم أخرى، والعمل على تطبيق القانون على الجميع بلا تهاون.