شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. مساجد الكويت تستقبل المصلين فى أول صلاة جمعة منذ تعليقها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أكثر من 1000 مسجد فى الكويت المصلين اليوم ، فى أول صلاة جمعة جماعية فى مساجد الكويت منذ توفقها 4 أشهر بسبب انتشار وباء كورونا، وسط إجراءات صحية وتدقيق على الأبواب من قبل جمعية الهلال الأحمر وفريق الدفاع المدني فتحت المساجد أبوابها لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة.

وقد قررت الكويت فى 7 يوليو الجارى عودة صلاة الجمعة بالمساجد ، حيث عقد مجلس وزراء الكويت اجتماعه المرئي برئاسة صباح خالد الحمد الصباح، وفيه تم تكليف وزير الأوقاف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة صلاة الجمعة في المساجد، حسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، وحث مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين بتطبيق الاشتراطات الصحية تجنبا لانتشار العدوى بين المصلين.

وشدد عمادي، على اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية اللازمة لعودة صلاة الجمعة من حيث تهيئة المساجد لاستقبال المصلين؛ وذلك من خلال التعقيم ووضع العلامات الإرشادية والملصقات التوعوية، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي وغيرها من الضوابط اللازمة.

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وأوضح أنه سيتم فتح أبواب المساجد لصلاة الجمعة قبل الأذان بنحو 30 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بنحو 15 دقيقة، على ألا تزيد خطبة وصلاة الجمعة على 15 دقيقة كحد أقصى، مع تخفيف الصلاة ومراعاة تحقيق الأركان والواجبات.



التباعد الاجتامعى بين المصلين فى الكويت

وأشار العمادي إلى أنه تم التنبيه على العاملين في المساجد، بتنظيم دخول وخروج المصلين، مع وضع علامات تحدد أماكنهم أثناء الصلاه، وفقا للاشتراطات الصحية، وكذلك إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين، وتعقيم مقابض الأبواب ومداخل المساجد بالمطهرات، وضرورة تذكير الخطيب للمصلين بشروط السلامة الصحية والوقائية، من حيث التباعد الجسدي بين المصلين ولبس الكمام، والتنبيه على عدم الحضور للمسجد لمن تظهر عليهم أعراضاً مرضية.



مساجد الكويت تطبق الاشتراطات الصحية

وتابع إنه جرى التأكيد كذلك على العاملين بجمع الأدوات المعدنية والبلاستيكية الخاصة بارتداء الأحذية، وتعقيم الكراسي المستعملة في المسجد قبل وبعد كل صلاة جمعة.

ودعا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، رواد المساجد إلى ضرورة الوضوء في المنزل، وإحضار كل مصل سجادة خاصة به للصلاه عليها، وعدم تركها في المسجد، مؤكدا إن ارتداء الكمام، شرط لدخول المسجد، مع استمرار ارتداءه خلال مدة بقاء المصلي وأثناء استماع الخطبة والصلاة وحتى مغادرة المسجد لافتا في الوقت نفسه الى منع دخول المسجد، لمن هم دون الخامسة عشر.