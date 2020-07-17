شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات روسية أممية بشأن عملية التسوية واللجنة الدستورية السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجى فرشينين، خلال اتصال هاتفي، اليوم/الجمعة/ مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، التطورات السياسية في سوريا والتحضيرات لانعقاد اجتماع اللجنة الدستورية السورية القادمة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن فرشينين وبيدرسون ناقشا باستفاضة مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالعملية السياسية في سوريا ودفعها إلى الأمام.
وأضاف البيان أن هذه العملية السياسية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لافتا إلى مناقشة الجانبين الروسي والأممي التحضير للاجتماع المقبل للجنة الدستورية في جنيف.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون قد دعا أواخر الشهر الماضي إلى اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف في شهر أغسطس المقبل.
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