شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح السعودية لإدارة "التجارة العالمية": يجب التركيز على نجاحات وليس خلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها تصريحات مرشح السعودية لإدارة "التجارة العالمية" محمد التويجرى، التي قال فيها: إن المنظمة في حالة ركود والإصلاح ضرورى، و العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة، ودور مدير عام منظمة التجارة هو حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم، يجب ألا نركز على الخلافات بل على النجاحات.

وأضاف: أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية، وهذا هو وقت القيادة والإدارة لمنظمة التجارة العالمية.

وحثت مرشحة نيجيريا لرئاسة منظمة التجارة العالمية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أو من سيخلفه فى المنصب، الأربعاء، على عدم الانسحاب من المنظمة التى مقرها جنيف، قائلة إن الإصلاحات ممكنة.

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وقالت نجوزى اوكونجو إيويلا، عندما سئلت عن رسالتها إلى الرئيس الحالى أو الرئيس القادم للولايات المتحدة "لا تغادروا الآن.. دعونا نصلح ما يحتاج إلى إصلاح".

واوكونجو إيويلا، هى أحد ثمانية مرشحين يتنافسون على منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية التى تضم فى عضويتها 164 دولة.