شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية : رصد 11 انتهاكا للهدنة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 10 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حدثت في محافظات إدلب (4) وحلب (2) واللاذقية (4) .



وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة بأن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره انتهاكا واحدا للهدنة في محافظة اللاذقية.

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وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 250 سلة غذائية بوزن 1.2125 طن إلى بلدة الطابية بريف دير الزور، و250 سلة غذائية أخرى بوزن 1.2125 طن إلى أهالي إحدى قرى ريف حلب.



في سياق متصل، أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 89 لاجئا (منهم 27 امرأة و45 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.



وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الجمعة بأنه لم يتم تسجيل عودة لأي لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي ، مشيرا إلى أنه لم تُسجل أيضا عودة نازحين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.