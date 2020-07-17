شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: متمسكون بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده متمسكة بعودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لاسيما إلى المناطق السورية التي تشهد استقرارا أمنيا ولم تعد تشهد أعمالا قتالية، وذلك في ضوء التداعيات الكبيرة التي ترتبها أزمة النزوح السوري على لبنان.



وقال الرئيس اللبناني - خلال استقباله ظهر اليوم /الجمعة/ عددا من الوفود - "إن الدولة السورية أبدت ترحيبا بعودة النازحين السوريين الذين يتواجدون في لبنان، كما أنها (سوريا) توفر للعائدين الدعم والرعاية الضروريين، مشيرا إلى أنه لم يحدث أن تعرض العائدون من لبنان لأي أذى بشهادة المنظمات الدولية التي تابعت عمليات العودة".



جدير بالذكر أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود نحو مليون نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.

ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.