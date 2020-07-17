شكرا لقرائتكم خبر عن الراى: مواطن كويتى دهس وافدا وسلم نفسه والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيلت جثة وافد بالكويت إلى الطب الشرعي، بعدما توفى متأثراً بجراحه، إثر تعرضه لحادث دهس بإطارات سيارة مواطن سلم نفسه لرجال الأمن.وفق "الراى" الكويتية.

وقد تلقت عمليات وزارة الداخلية الكويتية، بلاغاً عن حادث دهس وإصابة شخص على طريق الدائري الخامس مقابل منطقة اليرموك، وعلى الفور توجه رجال المرور والمسعفون إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم تبيّن أن المصاب وافد يعمل في وزارة الاشغال وقد تعرّض لإصابات بليغة.



وقال مصدر أمني، وفق"الراى"، إن عناصر الطوارئ الطبية قاموا بإسعاف المصاب، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه، وتبيّن أنّ الداهس مواطن أحيل إلى الجهات المختصة بعدما سلّم نفسه للأمن، وحضر رجال الطب الشرعي وقاموا برفع الجثة، وأحيلت القضية إلى التحقيق.