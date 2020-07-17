شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدد من الفلسطينين بالاختناق خلال قمع مسيرة مناهضة للاستيطان بنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " أن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، كما استهدفت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين المصور سامر حبش، والمراسل الصحفي بكر عبد الحق، وأطلقت قنابل الصوت صوبهما في محاولة لمنعهما من التغطية الصحفية.



يذكر أن المسيرة خرجت للجمعة الثالثة، بدعوة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات محافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لاقامة صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء فوق قمة جبل عيبال.



يشار إلى أن مستوطنين وضعوا منزلين متنقلين فوق قمة جبل عيبال في الأراضي التابعة لبلدة عصيرة الشمالية في حوض رقم (37) والمسمى منطقة خلة الدالية.