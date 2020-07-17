شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: القبض على مواطن ومقيم إثيوبي يروجان “المسكرات” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على شخصين سعودي وإثيوبي ( في العقدين الثالث والرابع من العمر ) داخل إحدى الاستراحات إثر تورطهما بحيازة و ترويج المسكر، وضبط بحوزتهما ( 3452) قارورة مملوءة بالمادة المسكرة.

وأضاف متحدث شرطة مكة أنه قد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.