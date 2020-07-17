شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح كيفية إبلاغ المستفيد بتاريخ الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد “حساب المواطن” أنه لابد من الموافقة على الاعتراض أولا وبناءً على تاريخ قبول الاعتراض سيتم دراسة حالة الأهلية للمستفيد من دعم البرنامج.

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وأوضح ” حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المستفيدين ورد إلى حساب البرنامج على موقع “تويتر” حول متى يتم إبلاغه بتاريخ الأهلية، ليرد أنه سيتم إبلاغ المستفيد بنتيجة الأهلية ضمن دورات الأهلية القادمة.

وكان حساب المواطن قد أوضح خطوات الاعتراض على النحو التالي: