شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «مفقود شرورة» متوفي داخل مركبته.. والكشف عن سبب الوفاة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عثرت الجهات الأمنية على مقيم من الجنسية اليمنية يبلغ من العمر 27 عامًا متوفيًا داخل سيارته على طريق الوديعة بين المنتزه الأول والثاني في شرورة بنجران.
ووفقًا لـ”اليوم”؛ فإن المقيم قد تغيب عن منزله وانقطع الاتصال به منذ الخميس الماضي؛ حيث علق في الرمال، وتوفي نتيجة تشغيله مكيف الهواء والنوم فيها دون فتح الزجاج.
يذكر أن فرق متخصصة في البحث والإنقاذ قد تلقت بلاغًا عن اختفاء شخص من الجنسية اليمنية، يستقل مركبة من نوع (هايلكس غمارتين بيضاء اللون موديل 2010)، قبل نحو أسبوع.
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