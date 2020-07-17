شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تطرح مميزات جديدة في تحديثها لـ «Gmail» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

بدأت شركة “جوجل” في الكشف عن تصاميم جديدة لبريدها الإلكتروني الشهير “Gmail“.

ووفقاً لصحيفة إكسبرس أونلاين البريطانية، فإن من أبرز التحديثات التي وردت في بريد جوجل الالكتروني هو إسقاط جلسات Hangoutمن الجانب الأيمن من البريد الوارد فيGmail، واستبدلتها ببرنامجGoogle Meetلتلبية الارتفاع الحاد في الطلب على مكالمات الفيديو.

وهناك أيضاً خيارGoogle Chat، الذي يتيح لك إرسال رسائل فورية مع الزملاء أو الأصدقاء، في حال كنت تفضل إرسال رسالة نصية، بدلاً من الاتصال عبر الفيديو أو عبر مكالمة صوتية.

لكن التغيير الأكثر فائدة هو القدرة على عرض ملف مستنداتGoogleالكامل جنباً إلى جنب مع مكالمةGoogle Meetالجارية، كل ذلك من خلال واجهةGmailعبر الإنترنت.

وستتمكن هذه الميزة من تدوين الملاحظات أو قراءة جدول الأعمال أو تدوين الأفكار دون التبديل بين النوافذ أثناء مكالمة فيديو. الغرف هي أيضاً المكان الذي ستجد فيه القدرة على إنشاء محادثات جماعية للتعاون مع الزملاء والأصدقاء في مهام مختلفة.

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وإذا كنت تعمل على جهاز خفيف الوزن، مثلChromebookأوiPad ProأوSurface Pro، فيجب أن تكون إعادة التصميم هذه تعزيزاً كبيراً للإنتاجية لديك حيث يمكنك دمج كل شيء الآن في نافذة متصفح واحدة.

وتتيح لك إضافة علامات التبويب الجديدة أيضاً عرض “الملفات” و “المهام” المشتركة أثناء وجودك في اجتماع. وبالإضافة إلى مكالمات فيديوGoogle MeetداخلGmailعلى هاتفك الذكي وجهازك اللوحي، أضافتGoogleأيضاً الدردشة والغرف إلى شريط التنقل الذي يعمل على طول الجزء السفلي من الشاشة.

ولسوء الحظ، لا توجد معلومات حول متى سيكونGmailالجديد متاحاً لكل مالك حسابGoogleسواء عبر الإنترنت أو علىiPhoneأوAndroid.