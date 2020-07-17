مصر.. ارتفاع ضحايا "كورونا" من الأطباء إلى 121

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت نقابة الأطباء المصرية، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من أعضائها إلى 121.



ونعت النقابة في بيان مساء الخميس، وفاة الطبيبة وسام سيد ديب في القاهرة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.



وأفاد البيان بأن الطبيبة وسام هي "الشهيدة رقم 121 بين الأطباء بمصر".



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ولم تحدد النقابة إجمالي عدد الوفيات بين الطواقم الصحية إجمالا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى ارتفاع العدد لأكثر من 350 وفاة، وما يزيد عن 3000 إصابة.

ومرارا طالبت نقابة الأطباء، في بيانات سابقة، السلطات المصرية باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات، لضمان سلامة الأطباء والطواقم الصحية خلال عملهم، لا سيما مع ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية.



وحتى مساء الخميس، سجلت مصر إجمالا 85 ألفا و771 إصابة بفيروس كورونا، بينها 4 آلاف و120 وفاة، و26 ألفا و691 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.