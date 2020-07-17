دعوني أُخبركم عن تلك الرفاهيه التي عاشها نزلاء الطابق الثامن عشر والعشرون التي خصصت للنزلاء الخليجيون حينما كانو في رحلة عمل خارج البلاد

فقد كانت الطلبات تلبى حتى وإن كسرت قوانين ذلك (الفندق) فلامجال لكلمة(لا) حيال اي رغبة او تغيير في ذلك المكان ،تمتعنا برغد من العيش لم يسبق له مثيل وذلك بفضل الله ثم بفضل حكومتنا المعطائه ولا أُبخس النزلاء المرفهون حقوقهم فقط كانو يعملون ليل نهار لإنجاح تلك المشاريع التي دفعت عجلة التنميه إلى الأمام ،ولا أزال اتذكر إبتساماتهم حينما رأو مايصبون إليه على ارض الواقع في مدينة (رأس الخير الصناعيه)

ولكن ماأود قوله هو أننا كشعب. مترف ألِف الرفاهيه حتى بات الواحد منّا لايطيق الأعباء والجلبه

اليس كذلك ايها القارئ العزيز ؟

أعجبتني قصة ذلك الشاب الذي إمتهن مهنة “الدّهان” التي تعلمها من العمالة الأجنبيه حتى اصبح منافساً شرساً لهم فلم يأبه لنظرة المجتمع ونسفها خلف ظهره ملوناً حياته بألوان الدهان الزاهيه.

ذُهلت. حينما رأيت عدد المبالغ الماليه الضخمه التي تُستنزف خارج البلاد من قِبل عمالة وافده حلّت بدلاًعن ابنائنا وهم غارقون في سبات عميق لااعلم متى سيفيقون منه أخشى عليهم أن تكون كنومة اهل الكهف

لربما شعورهم بالدونيه والإنتقاد صرفهم عن تلك الاعمال فيا مجتمعنا العزيز رفقا بأبنائنا

ودعونا نصفق لذلك الشاب الذي يقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل وتلك الفتاة التي تبيع المرطبات على جنبات الطريق وذلك الرجل الذي إخشوشنت يديه من تقطيع ” الحطب” لكسب لقمة العيش

أنا وأنت نعلم أن هذه الأعمال وإن اصبحت في نظرنا صغيره ولكنها تكفي هؤلاء الأشخاص من أن يكونو عالة على ذويهم في كل مرة يتسولون طلبا للمال

إذا لامجال لندب الحظ والعويل فالعمل أنت من تبحث عنه فهو لايبحث عنك او يأتيك على هيئة صندوق مزخرف فوق بساط سحري

كأني اسمع تمتمات البعض ولسان حاله يقول ماهذا التناقض بين رفاهية الطابق الثامن عشر وبين عمل وضيع.

دعوني أُخبركم بأن “الثامن عشريون”بينهم المستشار والمهندس والدكتور وكان من بينهم من بدء حياته بقصص تشيب لها الرؤوس حتى وصلو بعد هذا الكفاح إلى مايصبون إليه

فجيعنا يجزم أن لايأس مع الحياة وأن كل مخلوق لما هيئ له ،فما يناسبك لايناسب غيرك وما تستوعبه في العلم لايستوعبه آخر

فمجالات العمل في بلدنا فُتحت على مصراعيها فهناك الكليات التقنيه والميكانيكيه وإدارة المصانع ومجالات تعليم الصناعات فتوجه الحكومه نحو العمل التقني والحِرفي اصبح هاجسا بل حلماً كبيرا تريد لأبنائها تحقيقه

ولكن هل مِن عقل رشيد إن اول الغيث قطره اقولها لكل شاب وشابه ينتابه الخوف من أن يضع قدميه على بداية الطريق إنطلق وحقق اهدافك

دعني أُخبرك امراً.ستنعم بالرفاهيه إن اصّريت واحببت ماتود عمله وكأني اراك من اثرياء هذا البلد إن واصلت المسير واتقنت اسرار مهنتك

فليس بالضروري أن تكون مستشاراً كنزيل الطابق الثامن عشر لكي تنعم برغد الحياة.

بقلم: منال الحصيني