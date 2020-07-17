المعسكر الكشفي التطوعي بتعليم عسير يختتم فعالياته

اختتم قسم النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أمس فعاليات المعسكر الكشفي التطوعي للبنين والبنات للعام الجاري ، والذي نُفذ في حديقة ممشى الروضة بأبها ضمن مبادرة حسن الوفادة في نسختها الثانية .

بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من الفعالية أكثر من ١٣٠ ألف مستفيد ومستفيدة وجرى تنفيذ ٤٥ فعالية توزعت على مشاركات تطوعية وكشفية وبيئية وسلامة مرورية ومحاضرات طبية ، وسط مشاركة فاعلة من عدد من المرشدات والقائدات الكشفيات والقادة الكشفيين .

وثمن قسم النشاط الطلابي جهود إدارات النشاط الطلاب للبنين والبنات ، والعلاقات العامة وخدمة المستفيدين ، وخدمات الطلاب ، والخدمات ، والإعلام والاتصال ، والمركز الكشفي ، وبيت الطالب ، وقسم النشاط الكشفي والعديد من الإدارات والأقسام بالإدارة ، في إنجاح فعاليات وبرامج المعسكر .