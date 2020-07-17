وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين وذلك بنظام العقود المؤقتة.

وقال عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، في بيان نشر بموقع الجامعة الإلكتروني، إنه يشترط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها، كما يشترط ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

وبإمكان من تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة واحدًا، ويشمل المستندات والمرفقات التالية على صيغة (PDF).

وأضاف الدكتور الزهراني، أن الأوراق المطلوبة تتضمن: السيرة الذاتية للمتقدم، وصورة من الشهادة الدراسية المطلوبة، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة، وصورة من الخبرات العملية إن وجدت.

وتابع: على من تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط التالي بالضغط هنا، وأشار الزهراني، إلى أن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء الموافق 1 ذو الحجة 1441 هـ، مؤكدًا أنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.