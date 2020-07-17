التقاعد محذرة : لا علاقة لنا بأي نشاطات استثمارية للمتقاعدين

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جددت المؤسسة العامة للتقاعد، تحذيرها من الإعلانات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه ليس لها علاقة بأي نشاطات استثمارية للمتقاعدين.
وكانت المؤسسة قد حذرت في وقت سابق من حملات مشبوهة تعمل على استغلال اسمها وشعارها كوسيلة لمحاولة ممارسة عمليات غير مشروعة.
وأكدت أن هذه الصفحات الإلكترونية وأمثالها لا تمثل المؤسسة بأي شكل من الأشكال وتحذر من التعامل معها، مبينة أن المصدر الرئيس لكافة أخبار المؤسسة هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.
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