الخامسة خلال أسبوع... هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في الجزائر

وحسب مركز رصد الزلازل، فقد سجلت الهزة على الساعة التاسعة و12 دقيقة، وبلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، وفقا لموقع النهار الجزائري.

© AFP 2020 / Richter magnitude scale

وقد حدد المركز الهزة على بعد 1 كلم، شمال سيدي مروان، بولاية ميلة.

وشهدت الجزائر خلال الأسبوع الحالي عودة النشاط الزلزالي بعد تسجيلها 4 هزات ارتدادية ضربت محافظات في شرق وغرب البلاد، تراوحت شدتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر.

وذكر مركز البحث الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن 3 هزات أرضية سُجِّلت في محافظات بشرق ووسط البلاد، وهي بجاية وباتنة والعاصمة، الأربعاء.

في حدود الساعة 16:17 بتوقيت غرينيتش، الأربعاء، سُجِّلت هزة أرضية بمحافظة باتنة بلغت شدتها 3 درجات على مقياس ريختر حُدد مركزها بمنطقة "لازرو" الواقعة على بعد 8 كيلومترات عن المدينة.

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وفي اليوم ذاته، وفي تمام الساعة 07:22 بتوقيت غرينيتش اهتزت الأرض بالعاصمة الجزائرية بلغت شدتها 3.2 درجة، وحدد مركزها بمنطقة عين البنيان.

وسُجلت هزة أرضية بمحافظة بجاية (شمال شرق)، في حدود الساعة 12:45 بتوقيت غرينيتش، بلغت شدتها 3.9 درجة، حدد مركزها بمنطقة "أوقاس" الساحلية.

والثلاثاء، سجلت محافظة مستغانم الواقعة غربي البلاد هزة ارتدادية بلغت قوتها 3.2 درجة في حدود الساعة 23:32 بتوقيت غرينيتش، حدد مركزها بمنطقة "عين بو دينار".

© AFP 2020 / FAROUK BATICHE

وتنبع خطورة الهزات الأرضية في الجزائر من أنها تكون سطحية، بما يزيد من حجم الخطر والخسائر التي تقع، مثلما حدث في زلزال بومرداس في العام 2003.

وكانت الجزائر تعرضت لزلزال مدمر، بلغت قوته 6.8 درجة على سلم ريختر، ضرب محافظة بومرداس والجزائر العاصمة وخلف مقتل 2300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين وخسائر مادية كبيرة.