دمشق وموسكو تدعوان واشنطن إلى الالتزام بالقانون الدولي والخروج من سوريا

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ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" بيان الهيئتين، الذي دعتا فيه الولايات المتحدة إلى "التوقف عن الممارسات الهادفة إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا والالتزام الصارم بالقانون الدولي وأكدتا أن احتلال الولايات المتحدة وحلفائها بعض الأراضي السورية يزيد من معاناة المدنيين ويؤخر العودة إلى الحياة السلمية في البلاد".

ونوه البيان إلى أن "الإرهابيين في منطقة مخيم الركبان يمنعون المساعدات الغذائية عن المهجرين الذين يرفضون الانضمام إليهم".

وتحتجز القوات الأمريكية في منطقة التنف، قرب مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، آلاف المدنيين في ظروف بالغة الصعوبة.