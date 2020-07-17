دمشق وموسكو تدعوان واشنطن إلى الالتزام بالقانون الدولي والخروج من سوريا

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ونوه البيان إلى أن "الإرهابيين في منطقة مخيم الركبان يمنعون المساعدات الغذائية عن المهجرين الذين يرفضون الانضمام إليهم".
وتحتجز القوات الأمريكية في منطقة التنف، قرب مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، آلاف المدنيين في ظروف بالغة الصعوبة.
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