اخبار الخليج

دمشق وموسكو تدعوان واشنطن إلى الالتزام بالقانون الدولي والخروج من سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© Sputnik . Zain Al Abiden Shiban

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" بيان الهيئتين، الذي دعتا فيه الولايات المتحدة إلى "التوقف عن الممارسات الهادفة إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا والالتزام الصارم بالقانون الدولي وأكدتا أن احتلال الولايات المتحدة وحلفائها بعض الأراضي السورية يزيد من معاناة المدنيين ويؤخر العودة إلى الحياة السلمية في البلاد".

ونوه البيان إلى أن "الإرهابيين في منطقة مخيم الركبان يمنعون المساعدات الغذائية عن المهجرين الذين يرفضون الانضمام إليهم".

وتحتجز القوات الأمريكية في منطقة التنف، قرب مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، آلاف المدنيين في ظروف بالغة الصعوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دمشق وموسكو تدعوان واشنطن إلى الالتزام بالقانون الدولي والخروج من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا